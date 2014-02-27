类CStdDevOnArray用来计算指标数据 Standard Deviation (StdDev) 的值。

使用:



Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

int aPeriod - 指标周期;

ENUM_MA_METHOD aMethod - 均线周期.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

const int aRatesTotal rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数;

rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数; const int aPrevCalc - prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;

- prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数; double & aData[] - 为计算指标所需close数据的缓存;

- 为计算指标所需close数据的缓存; double & aMA[] - 均值计算所需的中间缓存;

- 均值计算所需的中间缓存; double & aStdDev[] - 指标的计算结果缓存.

Test_StdDevOnArray 是一个使用了类CStdDevOnArray的简单指标。 IncStdDevOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。



IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里找到。

Standard Deviation 是衡量市场波动性的数值. 指标描述了相对 Moving Average均值的波动区间。