请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
IncStdDevOnArray - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 1668
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
类CStdDevOnArray用来计算指标数据 Standard Deviation (StdDev) 的值。
使用:
Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int aPeriod - 指标周期;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 均线周期.
Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double & aData[] - 为计算指标所需close数据的缓存;
- double & aMA[] - 均值计算所需的中间缓存;
- double & aStdDev[] - 指标的计算结果缓存.
Test_StdDevOnArray 是一个使用了类CStdDevOnArray的简单指标。 IncStdDevOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里找到。
Standard Deviation 是衡量市场波动性的数值. 指标描述了相对 Moving Average均值的波动区间。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/638
IncPriceChannelOnArray
类CPriceChannelOnArray用来计算指标数据Price channel的值.IncVidyaOnArray
类CVidyaOnArray用来计算指标数据的VIDYA (Variable Index Dynamic Average)值。
IncBandsOnArray
类CBandsOnArray用来计算指标数据的 Bollinger Bands ® (BB) 值。基于指标 SAR e ADX e sma 100 的 EA
此 EA 基于 SMA, ADX 和 SAR 指标。