IncStdDevOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev
1668
(36)
类CStdDevOnArray用来计算指标数据 Standard Deviation (StdDev) 的值。

使用:

Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

  • int aPeriod - 指标周期;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - 均线周期.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

  • const int aRatesTotal rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • double & aData[] - 为计算指标所需close数据的缓存;
  • double & aMA[] - 均值计算所需的中间缓存;
  • double & aStdDev[] - 指标的计算结果缓存.

Test_StdDevOnArray 是一个使用了类CStdDevOnArray的简单指标。 IncStdDevOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里找到。

Standard Deviation 是衡量市场波动性的数值. 指标描述了相对 Moving Average均值的波动区间。

Example of use of CStdDevOnArray

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/638

