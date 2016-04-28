Die CStdDevOnArray Klasse wird zur Berechnung der Standardabweichung (StdDev) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aPeriod - Indikator Periodenlänge.

ENUM_MA_METHOD aMethod - MA-Methode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double & aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators; double & aMA[] - Zwischenpuffer für MA-Berechnung;

- Zwischenpuffer für MA-Berechnung; double & aStdDev[] - der Puffer für die berechneten Werte der Standardabweichung (StdDev).

Test_StdDevOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CStdDevOnArray anwendet. Die Datei IncStdDevOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).



Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität des Marktes. Dieser Indikator berechnet die Bandbreite der Preisschwankungen relativ zu einem gleitenden Durchschnitt.