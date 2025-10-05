Unisciti alla nostra fan page
IncAMAOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CAMAOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore AMA (Adaptive Moving Average) mediante buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriodo - periodo di calcolo del fattore di efficienza;
- int aFastPeriod - periodo minimo dell'EMA;
- int aSlowPeriod - il periodo massimo dell'EMA.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
- double aAMA[] - buffer con il valore AMA calcolato.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_AMAOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CAMAOnArray. Il file IncAMAOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
L'indicatore tecnico Adaptive Moving Average (AMA) è utilizzato per costruire una media mobile con una bassa sensibilità al rumore nelle serie di prezzi ed è caratterizzato da un ritardo minimo per il rilevamento del trend. È stato sviluppato e descritto da Perry Kaufman nel suo libro "Smarter Trading".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/630
