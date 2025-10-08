Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
TrendLineAlert - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 11
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore visualizza una linea di tendenza inclinata, utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.
Al primo avvio dell'indicatore, la linea che imposta il livello di attivazione è grigia e inattiva. Quando il trader modifica la posizione della linea sul grafico, questa diventa attiva e cambia colore in rosso.
Non appena il prezzo raggiunge la linea di trigger e la tocca o supera il confine della linea, l'indicatore inizia immediatamente a fornire avvisi o segnali sonori.
Ad ogni tick, nel momento in cui il prezzo attraversa la linea, l'indicatore emette un segnale finché non esaurisce il limite di segnali, definito nelle impostazioni dell'indicatore dalla variabile esterna AlertTotal (numero di segnali). Dopodiché, la linea di trigger verrà oscurata e diventerà inattiva fino al suo successivo spostamento ai livelli richiesti dal trader.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+------------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Trend_Level_1"; // Nome del livello di attivazione input string level_comment="livello di tendenza";// Commento sul livello di attivazione input color active_level_color=Red; // Colore del livello attivato input color inactive_level_color=Gray; // Colore del livello attivato input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Stile del livello di trigger input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Spessore del livello di attivazione input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert; // Variante di indicazione dell'operazione input uint AlertTotal=10; // Numero di segnali input bool Deletelevel=true; // Eliminazione di un livello
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/661
L'indicatore SpreadInfo visualizza il valore corrente dello spread, il suo valore medio e il loro rapporto in un angolo del grafico.Trading Session Mapping
A tool to align the trading sessions names with broker server time, and local time
Un semplice script per rimuovere tutti gli oggetti grafici dal grafico di un'attività finanziaria.Custom Bid Ask lines
Una linea bid e ask personalizzata, etichettata e chiara per aiutare a visualizzare i prezzi bid e ask