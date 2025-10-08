L'indicatore visualizza una linea di tendenza inclinata, utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.



Al primo avvio dell'indicatore, la linea che imposta il livello di attivazione è grigia e inattiva. Quando il trader modifica la posizione della linea sul grafico, questa diventa attiva e cambia colore in rosso.



Non appena il prezzo raggiunge la linea di trigger e la tocca o supera il confine della linea, l'indicatore inizia immediatamente a fornire avvisi o segnali sonori.



Ad ogni tick, nel momento in cui il prezzo attraversa la linea, l'indicatore emette un segnale finché non esaurisce il limite di segnali, definito nelle impostazioni dell'indicatore dalla variabile esterna AlertTotal (numero di segnali). Dopodiché, la linea di trigger verrà oscurata e diventerà inattiva fino al suo successivo spostamento ai livelli richiesti dal trader.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

