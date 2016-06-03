コードベースセクション
CADXOnArrayは指標バッファでのADX（Average Directional Movement Index）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double aP[] - DI+の中間バッファ
  • double aM[] - DI-の中間バッファ
  • double aPDI[] - 計算されたPDI値のバッファ
  • double aMDI[] - 計算されたMDI値のバッファ
  • double aADXR[] - ADXの中間バッフア
  • double aADX[] - 計算されたADX値のバッフア
追加メソッド：
  • int BarsRequiredADX() - ADXの計算に必要なバーの最小数を返します
  • int BarsRequiredPDIMDI() - PDIとMDIの計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します
  • string PDIName() - PDIライン名の文字列を返します
  • string MDIName() - MDIライン名の文字列を返します<

Test_ADXOnArray.mq5はCADXOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncADXOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Average Directional Movement Index Technical Indicator（ADX）は価格トレンドの存在の確認を手助けします。それはウェルズワイルダーによって開発され詳細が著作の 「New concepts in technical trading systems（技術的なトレーディングシステムの新コンセプト）」で紹介されました。

CADXOnArrayクラスの使用例

