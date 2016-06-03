CADXOnArrayは指標バッファでのADX（Average Directional Movement Index）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

- 指標期間 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ

- 指標計算に使われる終値のデータバッファ double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ

- 指標計算に使われる高値のデータバッファ double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ

- 指標計算に使われる安値のデータバッファ double aP[] - DI+の中間バッファ

- DI+の中間バッファ double aM[] - DI-の中間バッファ

- DI-の中間バッファ double aPDI[] - 計算されたPDI値のバッファ

- 計算されたPDI値のバッファ double aMDI[] - 計算されたMDI値のバッファ

- 計算されたMDI値のバッファ double aADXR[] - ADXの中間バッフア

- ADXの中間バッフア double aADX[] - 計算されたADX値のバッフア

int BarsRequiredADX() - ADXの計算に必要なバーの最小数を返します

- ADXの計算に必要なバーの最小数を返します int BarsRequiredPDIMDI() - PDIとMDIの計算に必要なバーの最小数を返します

- PDIとMDIの計算に必要なバーの最小数を返します string Name() - 指標名の文字列を返します

- 指標名の文字列を返します string PDIName() - PDIライン名の文字列を返します

- PDIライン名の文字列を返します string MDIName() - MDIライン名の文字列を返します<

追加メソッド：

Test_ADXOnArray.mq5はCADXOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncADXOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Average Directional Movement Index Technical Indicator（ADX）は価格トレンドの存在の確認を手助けします。それはウェルズワイルダーによって開発され詳細が著作の 「New concepts in technical trading systems（技術的なトレーディングシステムの新コンセプト）」で紹介されました。



