类CADXOnArray用来计算指标数据的ADX (Average Directional Movement Index)值。

使用:

Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

int aPeriod - 指标周期

- 指标周期 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

const int aRatesTotal - rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;

- rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数; const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;

- prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数; double aDataClose[] - 存放close值的缓存，提供给指标进行计算;

- 存放close值的缓存，提供给指标进行计算; double aDataHigh[] - 存放high值的缓存，提供给指标进行计算;

- 存放high值的缓存，提供给指标进行计算; double aDataLow[] - 存放low值的缓存，提供给指标进行计算;

- 存放low值的缓存，提供给指标进行计算; double aP[] - 为计算DI+的中间值缓存;

- 为计算DI+的中间值缓存; double aM[] - 为计算DI-的中间值缓存;

- 为计算DI-的中间值缓存; double aPDI[] - 计算结果PDI值的缓存

- 计算结果PDI值的缓存 double aMDI[] - 计算结果MDI值的缓存;

- 计算结果MDI值的缓存; double aADXR[] - 为计算ADX的中间值缓存;

- 为计算ADX的中间值缓存; double aADX[] - 计算结果ADX值的缓存

int BarsRequiredADX() - 返回计算ADX需要的bar的最小数目;

- 返回计算ADX需要的bar的最小数目; int BarsRequiredPDIMDI() - 返回计算PDI和MDI需要的bar的最小数目;

- 返回计算PDI和MDI需要的bar的最小数目; string Name() - 返回指标名;

- 返回指标名; string PDIName() - 返回PDI线名称;

- 返回PDI线名称; string MDIName() - 返回MDI线名称.

附加方法:

Test_ADXOnArray 是一个使用了类CADXOnArray的简单指标。 IncADXOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里.找到。

Average Directional Movement Index 技术指标(ADX)帮助判断是否有价格趋势。它是在 Welles Wilder的书"New concepts in technical trading systems"中被开发和详细描述的。