类CADXOnArray用来计算指标数据的ADX (Average Directional Movement Index)值。
使用:
Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int aPeriod - 指标周期
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法.
Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal - rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aDataClose[] - 存放close值的缓存，提供给指标进行计算;
- double aDataHigh[] - 存放high值的缓存，提供给指标进行计算;
- double aDataLow[] - 存放low值的缓存，提供给指标进行计算;
- double aP[] - 为计算DI+的中间值缓存;
- double aM[] - 为计算DI-的中间值缓存;
- double aPDI[] - 计算结果PDI值的缓存
- double aMDI[] - 计算结果MDI值的缓存;
- double aADXR[] - 为计算ADX的中间值缓存;
- double aADX[] - 计算结果ADX值的缓存
- int BarsRequiredADX() - 返回计算ADX需要的bar的最小数目;
- int BarsRequiredPDIMDI() - 返回计算PDI和MDI需要的bar的最小数目;
- string Name() - 返回指标名;
- string PDIName() - 返回PDI线名称;
- string MDIName() - 返回MDI线名称.
Test_ADXOnArray 是一个使用了类CADXOnArray的简单指标。 IncADXOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里.找到。
Average Directional Movement Index 技术指标(ADX)帮助判断是否有价格趋势。它是在 Welles Wilder的书"New concepts in technical trading systems"中被开发和详细描述的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/625
