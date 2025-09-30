Unisciti alla nostra fan page
IncMAOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CMAOnArray è destinata al calcolo della mediamobile per buffer di indicatori.
Applicazione:
Il metodo Init () con i parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:
- int aMAPeriod - Periodo della media mobile.
- ENUM_MA_METHOD aMAMethod - metodo di calcolo della MA.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aData[] - buffer con i dati su cui viene calcolata la MA;
- double aMA[] - buffer con la MA calcolata.
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre necessarie per il calcolo;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
- string NameMethod() - restituisce una stringa con il nome del metodo di lisciatura utilizzato.
Il file Test_MAOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CMAOnArray. Il file IncMAOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
L'indicatore tecnico Moving Average (MA) mostra il valore medio del prezzo dello strumento per un certo periodo di tempo. Nel calcolo della media mobile, viene eseguita una media matematica del prezzo dello strumento per un determinato periodo. Quando il prezzo cambia, il suo valore medio aumenta o diminuisce.
