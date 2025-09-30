Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
VGridLine mensile - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di un mese sul grafico delle attività finanziarie.
Figura 1.Indicatore VGridLine_Monthly
Parametri di ingresso:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // Nome della linea input color Line_Color=Red; // Colore della linea input STYLE Line_Style=SOLID_; // Stile dell'immagine della linea input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Spessore della linea input bool SetBackground=true; // Visualizzazione di sfondo delle linee input uint LinesTotal=10; // Numero di righe della cronologia input uint FutureTotal=1; // Numero di righe su una storia futura vuota input bool Position=true; // Posizione della linea (true - posizione vera, false - posizione di coincidenza con le barre)
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/616
