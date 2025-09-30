CodeBaseSezioni
Indicatori

VGridLine mensile - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di un mese sul grafico delle attività finanziarie.

Figura 1. Indicatore VGridLine_Monthly

Parametri di ingresso:

//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // Nome della linea
input color Line_Color=Red;                   // Colore della linea
input STYLE Line_Style=SOLID_;               // Stile dell'immagine della linea
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;             // Spessore della linea
input bool SetBackground=true;                // Visualizzazione di sfondo delle linee
input uint LinesTotal=10;                     // Numero di righe della cronologia
input uint FutureTotal=1;                     // Numero di righe su una storia futura vuota
input bool Position=true;                     // Posizione della linea (true - posizione vera, false - posizione di coincidenza con le barre)

