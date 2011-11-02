Ставь лайки и следи за новостями
IncMAOnArray - библиотека для MetaTrader 5
Класс CMAOnArray предназначен для расчета средних (Moving Average) по индикаторному буферу.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aMAPeriod - период MA.
- ENUM_MA_METHOD aMAMethod - метод расчета МА.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aData[] - буфер с данными, по которым рассчитывается МА;
- double aMA[] - буфер с рассчитанной МА.
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров, необходимое для расчета;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
- string NameMethod() - возвращает строку с названием используемого метода сглаживания.
Файл Test_MAOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CMAOnArray. Файл IncMAOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.
