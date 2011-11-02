CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncMAOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2687
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_maonarray.mq5 (2.26 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CMAOnArray предназначен для расчета средних (Moving Average) по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными, по которым рассчитывается МА;
  • double aMA[] - буфер с рассчитанной МА.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров, необходимое для расчета;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
  • string NameMethod() - возвращает строку с названием используемого метода сглаживания.

Файл Test_MAOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CMAOnArray. Файл IncMAOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Пример использования класса CMAOnArray

VGridLine Monthly VGridLine Monthly

Вертикальная временная сетка с шагом один месяц.

VGridLine_Annual VGridLine_Annual

Вертикальная временная сетка с шагом один год.

IncATROnArray IncATROnArray

Класс CATROnArray предназначен для расчета значений индикатора ATR (Average True Range) по индикаторным буферам.

VGridLine Weekly VGridLine Weekly

Вертикальная временная сетка с шагом одну неделю.