Indicatori

Multi RSI - indicatore per MetaTrader 5

Andrey Matvievskiy | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
13
Valutazioni:
(20)
Pubblicato:
Autore reale:

Andrey Matvievskiy

In questo indicatore sul grafico in una finestra sono presenti otto varianti dell'indicatore tecnico RSI(Relative Strength Index) con diversi valori dei parametri di input.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 17.07.2009.

Fig.1 Indicatore Multi RSI

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/641

