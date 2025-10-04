Unisciti alla nostra fan page
Multi RSI - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 13
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Andrey Matvievskiy
In questo indicatore sul grafico in una finestra sono presenti otto varianti dell'indicatore tecnico RSI(Relative Strength Index) con diversi valori dei parametri di input.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 17.07.2009.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/641
