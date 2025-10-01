Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Settimanale VGridLine - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 14
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore è progettato per visualizzare una griglia temporale verticale con un passo di una settimana sul grafico di un'attività finanziaria.
Figura 1. Indicatore VGridLine settimanale
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Nome della linea input color Line_Color=Aqua; // Colore della linea input STYLE Line_Style=SOLID_; // Stile dell'immagine della linea input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Spessore della linea input bool SetBackground=true; // Visualizzazione di sfondo delle linee input uint LinesTotal=10; // Numero di righe della cronologia input uint FutureTotal=1; // Numero di righe su una storia futura vuota
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/617
A simple yet effective RSI indicator that monitors overbought and oversold conditions on any symbol and timeframe. Sends instant alerts via pop-up and mobile notifications when RSI crosses your defined thresholds.Fair Value Gap (FVG) Indicator
L'indicatore Fair Value Gap (FVG) identifica i gap di prezzo che si verificano quando c'è uno squilibrio tra pressione di acquisto e di vendita. Evidenzia le aree in cui è probabile che il prezzo torni a colmare il gap, fornendo potenziali punti di ingresso al trading basati sulle inefficienze del mercato.
Griglia temporale verticale con incrementi di un giorno.VGridLine_Intraday X4
Griglia oraria verticale con incrementi di quattro ore.