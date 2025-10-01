CodeBaseSezioni
Indicatori

Settimanale VGridLine - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
14
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
L'indicatore è progettato per visualizzare una griglia temporale verticale con un passo di una settimana sul grafico di un'attività finanziaria.

Fig.1. Indicatore settimanale VGridLine

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Nome della linea
input color Line_Color=Aqua;                 // Colore della linea
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // Stile dell'immagine della linea
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // Spessore della linea
input bool SetBackground=true;               // Visualizzazione di sfondo delle linee
input uint LinesTotal=10;                    // Numero di righe della cronologia
input uint FutureTotal=1;                    // Numero di righe su una storia futura vuota

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/617

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector

A simple yet effective RSI indicator that monitors overbought and oversold conditions on any symbol and timeframe. Sends instant alerts via pop-up and mobile notifications when RSI crosses your defined thresholds.

Fair Value Gap (FVG) Indicator Fair Value Gap (FVG) Indicator

L'indicatore Fair Value Gap (FVG) identifica i gap di prezzo che si verificano quando c'è uno squilibrio tra pressione di acquisto e di vendita. Evidenzia le aree in cui è probabile che il prezzo torni a colmare il gap, fornendo potenziali punti di ingresso al trading basati sulle inefficienze del mercato.

VGridLine Quotidiano VGridLine Quotidiano

Griglia temporale verticale con incrementi di un giorno.

VGridLine_Intraday X4 VGridLine_Intraday X4

Griglia oraria verticale con incrementi di quattro ore.