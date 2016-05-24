コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VGridLine Intraday X6 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
870
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータは、H6を超えない日中の時間枠を持つチャート上に6時間のステップを有する垂直時間グリッドを表示します。このインディケータはH2とH4では表示されません。

VGridLine Intraday X6

インディケータの入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+ 
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 一般的な設定
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // 線の名前
input uint WeeklyTotal=4;                       // インデックス作成に使われれる履歴内での週数
input uint FutureTotal=1;                       // インデックス作成に使われれる将来の週数

//---- 週足の設定
input color Line_Color_W=Gold;      // 線の色
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;   // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // 線の幅
input bool SetBackground_W=true;    // 線の背景表示
input uint FutureTotal_W=1;        // 空の将来の表示での線の数

//---- 日足の設定
input color Line_Color_D=Red;       // 線の色
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;   // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // 線の幅
input bool SetBackground_D=true;    // 線の背景表示

//---- 6時間足の設定
input color Line_Color_D1=Gray;      // 線の色
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;    // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // 線の幅
input bool SetBackground_D1=true;    //  線の背景表示

//---- 12時間足の設定
input color Line_Color_D2=Magenta;   // 線の色
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;    // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // 線の幅
input bool SetBackground_D2=true;    // 線の背景表示

//---- 18時間足の設定
input color Line_Color_D3=Blue;      // 線の色
input STYLE Line_Style_D3=DASH_;    // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // 線の幅
input bool SetBackground_D3=true;    // 線の背景表示

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/622

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

3時間ステップを有する垂直時間グリッド。

VGridLine_Intraday X8 VGridLine_Intraday X8

8時間のステップを有する垂直時間グリッド。

IncMAOnArray IncMAOnArray

CMAOnArray クラスはインディケータバッファデータの移動平均を計算するために使用されます。クラスの使用例は提供されています。

IncATROnArray IncATROnArray

CATROnArrayは指標バッファでのATR（Average True Range）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。