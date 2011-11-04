Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VGridLine Intraday X6 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом в шесть часов на графике финансового актива с внутридневным таймфреймом не более H6 (на двух- и четырехчасовом таймфреймах индикатор не отображается).
Рис.1. Индикатор VGridLine_Intraday_X6
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ //---- общие настройки input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // Название линии input uint WeeklyTotal=4; // Количество недель на истории для разметки input uint FutureTotal=1; // Количество линий в будущем для разметки //---- настройки для недельных баров input color Line_Color_W=Gold; // Цвет недельной линии input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Стиль недельной линии input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // Толщина недельной линии input bool SetBackground_W=true; // Фоновое отображение недельной линии input uint FutureTotal_W=1; // Количество линий на пустой истории будущего //---- настройки для дневных баров input color Line_Color_D=Red; // Цвет дневной линии input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Стиль изображения дневной линии input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // Толщина дневной линии input bool SetBackground_D=true; // Фоновое отображение дневных линий //---- настройки для внутридневных баров (6 часов) input color Line_Color_D1=Gray; // Цвет линии 6 часов input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // Стиль линии 6 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Толщина линии 6 часов input bool SetBackground_D1=true; // Фоновое отображение линии 6 часов //---- настройки для внутридневных баров (12 часов) input color Line_Color_D2=Magenta; // Цвет линии 12 часов input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // Стиль линии 12 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // Толщина линии 12 часов input bool SetBackground_D2=true; // Фоновое отображение линии 12 часов //---- настройки для внутридневных баров (18 часов) input color Line_Color_D3=Blue; // Цвет линии 18 часов input STYLE Line_Style_D3=DASH_; // Стиль линии 18 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Толщина линии 18 часов input bool SetBackground_D3=true; // Фоновое отображение линии 18 часов
