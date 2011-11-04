Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом в шесть часов на графике финансового актива с внутридневным таймфреймом не более H6 (на двух- и четырехчасовом таймфреймах индикатор не отображается).







Рис.1. Индикатор VGridLine_Intraday_X6



Входные параметры индикатора: