und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VGridLine Intraday X6 - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet ein vertikales Zeitraster in 6-Stunden Schritten auf dem Chart, wenn der Zeitrahmen H6 nicht übersteigt. Der Indikator wird nicht angezeigt auf H2 und H4.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ //---- allgemeinen Einstellungen input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // Linienname input uint WeeklyTotal=4; // Anzahl der von Wochen in die Vergangenheit für die Indizierung input uint FutureTotal=1; // Anzahl der von Linien in die 'leere' Zukunft für die Indizierung //---- Einstellungen für die wöchentlichen Bars input color Line_Color_W=Gold; // Wochenlinienfarbe input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Wochenlinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // Wochenlinienstärke input bool SetBackground_W=true; // mit Hintergrund der Wochenlinien input uint FutureTotal_W=1; // Anzahl der Linien in die Zukunft für die Indizierung //---- Einstellungen für die täglichen Bars input color Line_Color_D=Red; // Tageslinienfarbe input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Tageslinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // Tageslinienstärke input bool SetBackground_D=true; // mit Hintergrund der Tageslinien //---- Einstellungen für die Intratages-Bars (6 Stunden) input color Line_Color_D1=Gray; // 6-Stundenlinienfarbe input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // 6-Stundenlinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // 6-Stundenlinienstärke input bool SetBackground_D1=true; // mit Hintergrund der 6-Stundenlinien //---- Einstellungen für die Intratages-Bars(12 Stunden) input color Line_Color_D2=Magenta; // 12-Stundenlinienfarbe input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // 12-Stundenlinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // 12-Stundenlinienstärke input bool SetBackground_D2=true; // mit Hintergrund der 12-Stundenlinien //---- Einstellungen für die Intratages-Bars(18 Stunden) input color Line_Color_D3=Blue; // 18-Stundenlinienfarbe input STYLE Line_Style_D3=DASH_; // 18-Stundenlinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // 18-Stundenlinienstärke input bool SetBackground_D3=true; // mit Hintergrund der 18-Stundenlinien
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/622
VGridLine_Intraday X3
Vertikales Zeitraster in 3-Stunden Schritten.VGridLine_Intraday X8
Vertikales Zeitraster in 8-Stunden Schritten.
IncMAOnArray
Die CMAOnArray Klasse wird zur Berechnung gleitender Durchschnitt aus Daten in Indikator-Puffern verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.IncATROnArray
Die CATROnArray Klasse wird zur Berechnung des ATR (Average True Range) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.