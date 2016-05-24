無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VGridLine Daily - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケータはチャート上で1日ごとの垂直時間グリッドを作成します。
インディケータの入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // 線の名前 input color Line_Color=Magenta; // 線の色 input STYLE Line_Style=SOLID_; // 線の表示スタイル input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // 線の幅 input bool SetBackground=true; // 線の背景表示 input uint LinesTotal=10; // 履歴中の線の数 input uint FutureTotal=1; // 空の将来の表示での線の数
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/618
