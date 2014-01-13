代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VGridLine 每日 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1771
等级:
(19)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标在图表上建立每日间隔的垂直栅格。

VGridLine 每日

指标输入参数:
 
//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // 线名称
input color Line_Color=Magenta;              // 线颜色
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // 线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // 线宽
input bool SetBackground=true;               // 线背景显示
input uint LinesTotal=10;                    // 线的历史数量
input uint FutureTotal=1;                    // 线的未来历史空值数量

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/618

GridLine 每周 GridLine 每周

每周间隔的垂直时间栅格。

VGridLine 月度 VGridLine 月度

一月间隔的垂直时间栅格。

VGridLine_Intraday X4 VGridLine_Intraday X4

每四小时间隔的垂直时间栅格。

VGridLine_Intraday X8 VGridLine_Intraday X8

每 8 小时间隔的垂直时间栅格。