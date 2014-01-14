CodeBaseSeções
VGridLine Daily - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha uma grade de tempo vertical diária no gráfico.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; //  Nome da Linha
input color Line_Color=Magenta;                // Cor da linha
input STYLE Line_Style=SOLID_;                 // Exibir o estilo da linha
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;               // Largura da linha
input bool SetBackground=true;                 // Exibir linhas de fundo
input uint LinesTotal=10;                      // Número de linhas do histórico
input uint FutureTotal=1;                      // Número de linhas do histórico futuro

VGridLine Daily

