Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VGridLine Daily - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1426
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha uma grade de tempo vertical diária no gráfico.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // Nome da Linha input color Line_Color=Magenta; // Cor da linha input STYLE Line_Style=SOLID_; // Exibir o estilo da linha input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Largura da linha input bool SetBackground=true; // Exibir linhas de fundo input uint LinesTotal=10; // Número de linhas do histórico input uint FutureTotal=1; // Número de linhas do histórico futuro
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/618
ReverseSymbol
O indicador permite trabalhar com alteração em tempo real e o instrumento de negociação com espelho invertido (1/X).IncADXOnArray
A classe CADXOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de ADX (Average Directional Movement Index) em buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.
IncATROnArray
CATROnArray foi projetado para calcular os valores de ATR (Average True Range) nos buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.VGridLine Weekly
Grade de tempo vertical semanal.