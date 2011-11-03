CodeBaseРазделы
Индикаторы

VGridLine Daily - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор предназначен для отображения вертикальной временной сетки с шагом в один день на графике финансового актива.

Рис.1. Индикатор VGridLine_Daily

Входные параметры индикатора:
 
//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // Название линии
input color Line_Color=Magenta;              // Цвет линии
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // Стиль изображения линии
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // Толщина линии
input bool SetBackground=true;               // Фоновое отображение линий
input uint LinesTotal=10;                    // Количество линий на истории
input uint FutureTotal=1;                    // Количество линий на пустой истории будущего

