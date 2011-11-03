Смотри, как бесплатно скачать роботов
VGridLine Daily - индикатор для MetaTrader 5
- 2612
Индикатор предназначен для отображения вертикальной временной сетки с шагом в один день на графике финансового актива.
Рис.1. Индикатор VGridLine_Daily
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // Название линии input color Line_Color=Magenta; // Цвет линии input STYLE Line_Style=SOLID_; // Стиль изображения линии input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Толщина линии input bool SetBackground=true; // Фоновое отображение линий input uint LinesTotal=10; // Количество линий на истории input uint FutureTotal=1; // Количество линий на пустой истории будущего
VGridLine Weekly
Вертикальная временная сетка с шагом одну неделю.IncATROnArray
Класс CATROnArray предназначен для расчета значений индикатора ATR (Average True Range) по индикаторным буферам.
VGridLine_Intraday X4
Вертикальная временная сетка с шагом четыре часа.IncADXOnArray
Класс CADXOnArray предназначен для расчета значений индикатора ADX (Average Directional Movement Index, ADX) по индикаторным буферам.