Descrizione:

Il Negative Volume Index (NVI) mette in relazione il calo del volume con la variazione del prezzo di un titolo. Se il volume diminuisce rispetto al giorno precedente, l'NVI è determinato dalla variazione percentuale del prezzo.

L'indicatore NVI è organizzato in modo tale che la variazione del suo valore avvenga solo nei giorni in cui il volume del giorno corrente è inferiore a quello del giorno precedente. Poiché il calo dei prezzi è più spesso associato a una diminuzione del volume, l'NVI cambierà solitamente nella direzione di una tendenza al ribasso.

L'interpretazione dell'NVI si basa sulla seguente premessa. Nei giorni in cui il mercato azionario è vivace e il volume aumenta, gli investitori non professionali che seguono la folla diventano più attivi. Viceversa, nei giorni in cui il volume diminuisce, i professionisti lavorano tranquillamente sul mercato e fanno i soldi giusti (smart money). Pertanto, le variazioni dei valori dell'NVI (ricordate che l'NVI cambia solo quando il volume diminuisce) indicano che sul mercato si sta facendo il "denaro giusto".

Nel libro "Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street", Norman Fosback sottolinea che il mercato è rialzista 95 volte su 100 se l'NVI del Dow Industrials è superiore alla sua MA a un anno.