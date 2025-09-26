Unisciti alla nostra fan page
Caricatore di storia - libreria per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 26
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
MetaQuote
https:// www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
Questo modulo funzionale consente di caricare i dati storici su richiesta da un Expert Advisor multicurrency.
Il punto è che se nel terminale client, in cui opera l'Expert Advisor multicurrency, è aperto un solo grafico a cui è collegato questo Expert Advisor, i dati storici di questo solo grafico saranno disponibili per l'Expert Advisor. Questo modulo è destinato a risolvere questo problema.
Per poterlo utilizzare nel codice dell'esperto, è necessario inserire il file HistoryLoader.mqh nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Include. Successivamente, si dovrà aggiungere a livello globale una direttiva per includere questo file nel codice dell'Expert Advisor:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Descrizione delle funzioni per il caricamento della cronologia //+------------------------------------------------------------------+ #include <HistoryLoader.mqh>
Ora, nel corpo della funzione OnTick() dell'Expert Advisor, le chiamate necessarie alla funzione LoadHistory() devono essere effettuate prima del codice dell'Expert Advisor:
int LoadHistory(datetime StartDate, // data di inizio del caricamento della cronologia string LoadedSymbol, // simbolo dei dati storici richiesti ENUM_TIMEFRAMES LoadedPeriod) // arco temporale dei dati storici richiesti
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/449
