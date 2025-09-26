CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Librerie

Caricatore di storia - libreria per MetaTrader 5

MetaQuotes | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
26
Valutazioni:
(27)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
historyloader.mqh (3.32 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il vero autore:

MetaQuote

https:// www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

Questo modulo funzionale consente di caricare i dati storici su richiesta da un Expert Advisor multicurrency.

Il punto è che se nel terminale client, in cui opera l'Expert Advisor multicurrency, è aperto un solo grafico a cui è collegato questo Expert Advisor, i dati storici di questo solo grafico saranno disponibili per l'Expert Advisor. Questo modulo è destinato a risolvere questo problema.

Per poterlo utilizzare nel codice dell'esperto, è necessario inserire il file HistoryLoader.mqh nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Include. Successivamente, si dovrà aggiungere a livello globale una direttiva per includere questo file nel codice dell'Expert Advisor:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Descrizione delle funzioni per il caricamento della cronologia 
//+------------------------------------------------------------------+
#include <HistoryLoader.mqh>

Ora, nel corpo della funzione OnTick() dell'Expert Advisor, le chiamate necessarie alla funzione LoadHistory() devono essere effettuate prima del codice dell'Expert Advisor:

int LoadHistory(datetime StartDate,           // data di inizio del caricamento della cronologia
                  string LoadedSymbol,         // simbolo dei dati storici richiesti
                  ENUM_TIMEFRAMES LoadedPeriod) // arco temporale dei dati storici richiesti

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/449

Murrey Math FixPeriod Murrey Math FixPeriod

Livelli di Murray con calcolo su tutte le barre e possibilità di scegliere il timeframe per il calcolo dei livelli.

Rsi Ema Engulfing Bar V3 Rsi Ema Engulfing Bar V3

La barra engulfing si verifica al di sotto della media mobile Ema che sta salendo - Compra commercio -

Indice di volume positivo Indice di volume positivo

Il Positive Volume Index (PVI) mette in relazione un aumento del volume con una variazione del prezzo di un titolo.

Logify - Library for log management Logify - Library for log management

Logify è una libreria di log per MQL progettata per semplificare il debug, il tracciamento e il monitoraggio di EA e indicatori. Fornisce log strutturati, personalizzabili e organizzati direttamente sul grafico o nel terminale, con supporto per livelli di log, formati flessibili e gestori multipli. Una soluzione leggera ed elegante, facile da integrare nei vostri progetti MQL.