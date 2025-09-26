Il vero autore:

Questo modulo funzionale consente di caricare i dati storici su richiesta da un Expert Advisor multicurrency.



Il punto è che se nel terminale client, in cui opera l'Expert Advisor multicurrency, è aperto un solo grafico a cui è collegato questo Expert Advisor, i dati storici di questo solo grafico saranno disponibili per l'Expert Advisor. Questo modulo è destinato a risolvere questo problema.

Per poterlo utilizzare nel codice dell'esperto, è necessario inserire il file HistoryLoader.mqh nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Include. Successivamente, si dovrà aggiungere a livello globale una direttiva per includere questo file nel codice dell'Expert Advisor:

#include <HistoryLoader.mqh>

Ora, nel corpo della funzione OnTick() dell'Expert Advisor, le chiamate necessarie alla funzione LoadHistory() devono essere effettuate prima del codice dell'Expert Advisor: