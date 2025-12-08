Discussione sull’articolo "Classi di Tabelle e Intestazioni basate su un modello di tabella in MQL5: Applicazione del concetto MVC"
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il nuovo articolo Classi di Tabelle e Intestazioni basate su un modello di tabella in MQL5: Applicazione del concetto MVC è stato pubblicato:
Nel primo articolo riguardante la creazione del Controllo Tabella, abbiamo creato un modello di tabella in MQL5 utilizzando il modello di architettura MVC. Sono state sviluppate classi di celle, righe e modelli di tabelle che hanno consentito di organizzare i dati in una forma comoda e strutturata.
Passiamo ora alla fase successiva: lo sviluppo delle classi della tabella e delle intestazioni della tabella. Le intestazioni di colonna di una tabella non sono semplici etichette di colonna, ma uno strumento per gestire la tabella e le sue colonne. Consentono di aggiungere, eliminare e rinominare colonne. Naturalmente, una tabella può funzionare senza una classe di intestazione, ma poi le sue funzionalità saranno limitate. Verrà creata una semplice tabella statica senza intestazioni di colonna e di conseguenza, senza la funzionalità di controllo delle colonne.
Per implementare la funzionalità di controllo delle colonne è necessario perfezionare il modello della tabella. Lo integreremo con metodi che ti permetteranno di lavorare con le colonne: modificarne la struttura, aggiungerne di nuove o eliminare quelle esistenti. Questi metodi verranno utilizzati dalla classe di intestazione della tabella per fornire un comodo controllo della sua struttura.
Autore: Artyom Trishkin