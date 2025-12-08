Discussione sull’articolo "Classi di Tabelle e Intestazioni basate su un modello di tabella in MQL5: Applicazione del concetto MVC"

Nuovo commento
 

Il nuovo articolo Classi di Tabelle e Intestazioni basate su un modello di tabella in MQL5: Applicazione del concetto MVC è stato pubblicato:

Questa è la seconda parte dell'articolo dedicato all'implementazione del modello di tabella in MQL5 utilizzando il paradigma architettonico MVC (Model-View-Controller). L'articolo discute lo sviluppo di classi di tabella e della sua intestazione basate su un modello di tabella creato in precedenza. Le classi sviluppate costituiranno la base per l'ulteriore implementazione dei componenti View e Controller, che saranno discussi nei seguenti articoli.

Nel primo articolo riguardante la creazione del Controllo Tabella, abbiamo creato un modello di tabella in MQL5 utilizzando il modello di architettura MVC. Sono state sviluppate classi di celle, righe e modelli di tabelle che hanno consentito di organizzare i dati in una forma comoda e strutturata.

Passiamo ora alla fase successiva: lo sviluppo delle classi della tabella e delle intestazioni della tabella. Le intestazioni di colonna di una tabella non sono semplici etichette di colonna, ma uno strumento per gestire la tabella e le sue colonne. Consentono di aggiungere, eliminare e rinominare colonne. Naturalmente, una tabella può funzionare senza una classe di intestazione, ma poi le sue funzionalità saranno limitate. Verrà creata una semplice tabella statica senza intestazioni di colonna e di conseguenza, senza la funzionalità di controllo delle colonne.

Per implementare la funzionalità di controllo delle colonne è necessario perfezionare il modello della tabella. Lo integreremo con metodi che ti permetteranno di lavorare con le colonne: modificarne la struttura, aggiungerne di nuove o eliminare quelle esistenti. Questi metodi verranno utilizzati dalla classe di intestazione della tabella per fornire un comodo controllo della sua struttura.

Classi di Tabella e Intestazione basate su un modello di tabella in MQL5: Applicazione del concetto MVC


Autore: Artyom Trishkin

Nuovo commento