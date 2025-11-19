SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Daricco GOLD Killer
Armin Heshmat

Daricco GOLD Killer

Armin Heshmat
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
87 (58.00%)
Perte trades:
63 (42.00%)
Meilleure transaction:
137.06 USD
Pire transaction:
-49.58 USD
Bénéfice brut:
1 572.10 USD (4 319 pips)
Perte brute:
-1 733.56 USD (3 534 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (341.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
341.57 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
5.72%
Charge de dépôt maximale:
10.39%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
150
Temps de détention moyen:
9 secondes
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
67 (44.67%)
Courts trades:
83 (55.33%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-1.08 USD
Bénéfice moyen:
18.07 USD
Perte moyenne:
-27.52 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-348.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-348.59 USD (10)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
309.01 USD
Maximal:
762.48 USD (7.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.29% (762.48 USD)
Par fonds propres:
0.05% (5.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN -161
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 785
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +137.06 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +341.57 USD
Perte consécutive maximale: -348.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.19 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
