|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPCAD.fx
|290
|AUDCAD.fx
|267
|NZDCAD.fx
|250
|EURCHF.fx
|210
|EURGBP.fx
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPCAD.fx
|834
|AUDCAD.fx
|2.1K
|NZDCAD.fx
|1.7K
|EURCHF.fx
|2.9K
|EURGBP.fx
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPCAD.fx
|-9K
|AUDCAD.fx
|11K
|NZDCAD.fx
|874
|EURCHF.fx
|9.2K
|EURGBP.fx
|-1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-UK.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
SNOW EAGLE
SNOW EAGLE on MQL5 Market Click here.
Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $500
Account leverage: 1:300 or above
Currency pairs: EURGBP,EURCHF,AUDCAD,GBPCAD,NZDCAD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
