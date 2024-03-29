SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Snow Eagle
Gianluca Guarino

Snow Eagle

Gianluca Guarino
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 87%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 218
Bénéfice trades:
841 (69.04%)
Perte trades:
377 (30.95%)
Meilleure transaction:
1 835.89 USD
Pire transaction:
-966.22 USD
Bénéfice brut:
32 222.38 USD (168 761 pips)
Perte brute:
-23 508.45 USD (158 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (332.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 232.57 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.98%
Charge de dépôt maximale:
72.02%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.72
Longs trades:
592 (48.60%)
Courts trades:
626 (51.40%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
7.15 USD
Bénéfice moyen:
38.31 USD
Perte moyenne:
-62.36 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 533.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 206.60 USD (7)
Croissance mensuelle:
-4.79%
Prévision annuelle:
-58.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 000.95 USD
Maximal:
3 206.60 USD (25.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.39% (3 206.60 USD)
Par fonds propres:
63.22% (7 970.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD.fx 290
AUDCAD.fx 267
NZDCAD.fx 250
EURCHF.fx 210
EURGBP.fx 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD.fx 834
AUDCAD.fx 2.1K
NZDCAD.fx 1.7K
EURCHF.fx 2.9K
EURGBP.fx 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD.fx -9K
AUDCAD.fx 11K
NZDCAD.fx 874
EURCHF.fx 9.2K
EURGBP.fx -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 835.89 USD
Pire transaction: -966 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +332.73 USD
Perte consécutive maximale: -1 533.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-UK.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


SNOW EAGLE


SNOW EAGLE on MQL5 Market Click here.


Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading 

Recommended minimum balance: $500

Account leverage: 1:300 or above

Currency pairs: EURGBP,EURCHF,AUDCAD,GBPCAD,NZDCAD.

Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.

For more information and real time updates, subscribe to our social channels.



Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.


Aucun avis
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2024.10.03 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 15:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 13:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.30 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 16:15
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.26 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 14:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 12:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.11 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.06 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 03:30
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.04 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 14:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
