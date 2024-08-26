SignauxSections
Gianluca Guarino

ProjectEagle MG

Gianluca Guarino
0 avis
Fiabilité
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 24%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 256
Bénéfice trades:
829 (66.00%)
Perte trades:
427 (34.00%)
Meilleure transaction:
233.00 USD
Pire transaction:
-129.25 USD
Bénéfice brut:
8 058.65 USD (148 663 pips)
Perte brute:
-5 708.24 USD (134 074 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (171.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
403.99 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
97.61%
Charge de dépôt maximale:
14.51%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
664 (52.87%)
Courts trades:
592 (47.13%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
1.87 USD
Bénéfice moyen:
9.72 USD
Perte moyenne:
-13.37 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-372.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-517.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.06%
Prévision annuelle:
12.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
135.86 USD
Maximal:
1 552.00 USD (12.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.31% (1 552.00 USD)
Par fonds propres:
11.40% (1 294.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD.fx 844
AUDCAD.fx 268
EURGBP.fx 127
AUDNZD.fx 16
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD.fx 1.3K
AUDCAD.fx 791
EURGBP.fx 280
AUDNZD.fx 30
EURGBP 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD.fx 1.9K
AUDCAD.fx 8.9K
EURGBP.fx 3.6K
AUDNZD.fx 469
EURGBP -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +233.00 USD
Pire transaction: -129 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +171.72 USD
Perte consécutive maximale: -372.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-UK.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 19:44
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.88% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.27 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.26 13:40
Share of trading days is too low
2024.08.26 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.26 09:56
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 13.43% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
