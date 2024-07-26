- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 500
Bénéfice trades:
3 207 (71.26%)
Perte trades:
1 293 (28.73%)
Meilleure transaction:
1 898.70 USD
Pire transaction:
-4 733.65 USD
Bénéfice brut:
706 986.30 USD (14 397 152 pips)
Perte brute:
-640 218.84 USD (12 944 526 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (4 767.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 143.50 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.61%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
349
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
3 008 (66.84%)
Courts trades:
1 492 (33.16%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
14.84 USD
Bénéfice moyen:
220.45 USD
Perte moyenne:
-495.14 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-58 611.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-58 611.55 USD (13)
Croissance mensuelle:
-24.38%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.48 USD
Maximal:
101 935.65 USD (53.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.08% (101 935.65 USD)
Par fonds propres:
63.20% (83 030.55 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4500
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|67K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
Aucun avis
