SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer

Mohammad Zahirul Islam
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 139%
LiteFinanceVC-Live-09
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 500
Bénéfice trades:
3 207 (71.26%)
Perte trades:
1 293 (28.73%)
Meilleure transaction:
1 898.70 USD
Pire transaction:
-4 733.65 USD
Bénéfice brut:
706 986.30 USD (14 397 152 pips)
Perte brute:
-640 218.84 USD (12 944 526 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (4 767.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 143.50 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.61%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
349
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
3 008 (66.84%)
Courts trades:
1 492 (33.16%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
14.84 USD
Bénéfice moyen:
220.45 USD
Perte moyenne:
-495.14 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-58 611.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-58 611.55 USD (13)
Croissance mensuelle:
-24.38%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.48 USD
Maximal:
101 935.65 USD (53.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.08% (101 935.65 USD)
Par fonds propres:
63.20% (83 030.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4500
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 67K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 898.70 USD
Pire transaction: -4 734 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +4 767.10 USD
Perte consécutive maximale: -58 611.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 16:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:10 - 1:100
2025.04.29 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 04:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.16 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fxpipsgainer
30 USD par mois
139%
0
0
USD
121K
USD
64
99%
4 500
71%
100%
1.10
14.84
USD
63%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.