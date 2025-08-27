SignauxSections
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer03

Mohammad Zahirul Islam
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
FBS-Real-10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 427
Bénéfice trades:
1 426 (99.92%)
Perte trades:
1 (0.07%)
Meilleure transaction:
2 742.08 USD
Pire transaction:
-26.41 USD
Bénéfice brut:
21 711.76 USD (476 247 pips)
Perte brute:
-26.41 USD
Gains consécutifs maximales:
1425 (21 480.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21 480.39 USD (1425)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.84%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
300
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
821.10
Longs trades:
1 427 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
822.10
Rendement attendu:
15.20 USD
Bénéfice moyen:
15.23 USD
Perte moyenne:
-26.41 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-26.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.41 USD (1)
Croissance mensuelle:
25.80%
Prévision annuelle:
313.08%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
26.41 USD (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.06% (26.41 USD)
Par fonds propres:
8.71% (4 944.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1423
archived 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 17K
archived 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 476K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 742.08 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 1425
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +21 480.39 USD
Perte consécutive maximale: -26.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 plus...
Aucun avis
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 11:18
No swaps are charged on the signal account
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.