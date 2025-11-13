SignauxSections
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer04

Mohammad Zahirul Islam
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 107%
XMGlobal-Real 5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 865
Bénéfice trades:
1 358 (72.81%)
Perte trades:
507 (27.18%)
Meilleure transaction:
56.47 USD
Pire transaction:
-110.89 USD
Bénéfice brut:
10 235.18 USD (8 885 467 pips)
Perte brute:
-8 851.92 USD (8 303 204 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (76.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
161.58 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.83%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
17 jours
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
1 024 (54.91%)
Courts trades:
841 (45.09%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
7.54 USD
Perte moyenne:
-17.46 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-79.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.89 USD (1)
Croissance mensuelle:
-1.98%
Prévision annuelle:
-24.02%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.87 USD
Maximal:
897.08 USD (39.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.90% (897.08 USD)
Par fonds propres:
7.22% (89.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDmicro 1606
EURUSDmicro 216
USDCHFmicro 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDmicro 1.3K
EURUSDmicro 58
USDCHFmicro -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDmicro 581K
EURUSDmicro 2.4K
USDCHFmicro -887
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.47 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +76.94 USD
Perte consécutive maximale: -79.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
