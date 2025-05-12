Devises / MVST
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MVST: Microvast Holdings Inc
3.61 USD 0.17 (4.94%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MVST a changé de 4.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.44 et à un maximum de 3.72.
Suivez la dynamique Microvast Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVST Nouvelles
- Microvast Skyrockets 1162% in a Year: Is the Stock Still Worth Buying?
- MVST's Expansion in China: How Does This Play for Customer Demand?
- COHR Stock Gains 14% in 3 Months: Is This a Buying Opportunity?
- Microvast Stock: Charging Up Your Portfolio (NASDAQ:MVST)
- Best Momentum Stocks to Buy for August 14th
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Microvast stock price target raised to $6 from $3 at H.C. Wainwright
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Microvast shares tumble as revenue misses estimates despite profit beat
- Earnings call transcript: Microvast Q2 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Microvast Q2 2025 slides: Revenue growth continues amid technology investments
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- Microvast Holdings announces departure of chief financial officer
- Microvast: Digs Deeper Into EU And China Battery Market - Strong Buy (MVST)
- Microvast vs. Arm Holdings: Which Tech Growth Stock is the Better Bet?
- Microvast stock falls after Grizzly report alleges fabricated business
- mvst stock hits 52-week high, reaching $4.34
- MVST stock touches 52-week high at $4.13 amid market rally
- MVST stock hits 52-week high at $3.48 amid soaring annual gains
- Microvast Stock Hits New 52-Week Highs: What's Going On? - Microvast Holdings (NASDAQ:MVST)
- Crude Oil Gains 3%; US Inflation Eases In April - Affimed (NASDAQ:AFMD), Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)
- Microvast Stock Rallies After Q1 Results: Here's Why - Microvast Holdings (NASDAQ:MVST)
Range quotidien
3.44 3.72
Range Annuel
0.15 4.72
- Clôture Précédente
- 3.44
- Ouverture
- 3.47
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Plus Bas
- 3.44
- Plus Haut
- 3.72
- Volume
- 7.655 K
- Changement quotidien
- 4.94%
- Changement Mensuel
- 39.92%
- Changement à 6 Mois
- 161.59%
- Changement Annuel
- 1344.00%
20 septembre, samedi