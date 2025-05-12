Валюты / MVST
MVST: Microvast Holdings Inc
3.23 USD 0.11 (3.29%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MVST за сегодня изменился на -3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.21, а максимальная — 3.34.
Следите за динамикой Microvast Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.21 3.34
Годовой диапазон
0.15 4.72
- Предыдущее закрытие
- 3.34
- Open
- 3.30
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Low
- 3.21
- High
- 3.34
- Объем
- 4.497 K
- Дневное изменение
- -3.29%
- Месячное изменение
- 25.19%
- 6-месячное изменение
- 134.06%
- Годовое изменение
- 1192.00%
