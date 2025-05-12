통화 / MVST
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MVST: Microvast Holdings Inc
3.61 USD 0.17 (4.94%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MVST 환율이 오늘 4.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.44이고 고가는 3.72이었습니다.
Microvast Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVST News
- Microvast Skyrockets 1162% in a Year: Is the Stock Still Worth Buying?
- MVST's Expansion in China: How Does This Play for Customer Demand?
- COHR Stock Gains 14% in 3 Months: Is This a Buying Opportunity?
- Microvast Stock: Charging Up Your Portfolio (NASDAQ:MVST)
- Best Momentum Stocks to Buy for August 14th
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Microvast stock price target raised to $6 from $3 at H.C. Wainwright
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Microvast shares tumble as revenue misses estimates despite profit beat
- Earnings call transcript: Microvast Q2 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Microvast Q2 2025 slides: Revenue growth continues amid technology investments
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- Microvast Holdings announces departure of chief financial officer
- Microvast: Digs Deeper Into EU And China Battery Market - Strong Buy (MVST)
- Microvast vs. Arm Holdings: Which Tech Growth Stock is the Better Bet?
- Microvast stock falls after Grizzly report alleges fabricated business
- mvst stock hits 52-week high, reaching $4.34
- MVST stock touches 52-week high at $4.13 amid market rally
- MVST stock hits 52-week high at $3.48 amid soaring annual gains
- Microvast Stock Hits New 52-Week Highs: What's Going On? - Microvast Holdings (NASDAQ:MVST)
- Crude Oil Gains 3%; US Inflation Eases In April - Affimed (NASDAQ:AFMD), Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)
- Microvast Stock Rallies After Q1 Results: Here's Why - Microvast Holdings (NASDAQ:MVST)
일일 변동 비율
3.44 3.72
년간 변동
0.15 4.72
- 이전 종가
- 3.44
- 시가
- 3.47
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- 저가
- 3.44
- 고가
- 3.72
- 볼륨
- 7.655 K
- 일일 변동
- 4.94%
- 월 변동
- 39.92%
- 6개월 변동
- 161.59%
- 년간 변동율
- 1344.00%
20 9월, 토요일