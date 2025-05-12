通貨 / MVST
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MVST: Microvast Holdings Inc
3.44 USD 0.08 (2.38%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MVSTの今日の為替レートは、2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり3.32の安値と3.51の高値で取引されました。
Microvast Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVST News
- Microvast Skyrockets 1162% in a Year: Is the Stock Still Worth Buying?
- MVST's Expansion in China: How Does This Play for Customer Demand?
- COHR Stock Gains 14% in 3 Months: Is This a Buying Opportunity?
- Microvast Stock: Charging Up Your Portfolio (NASDAQ:MVST)
- Best Momentum Stocks to Buy for August 14th
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Microvast stock price target raised to $6 from $3 at H.C. Wainwright
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Microvast shares tumble as revenue misses estimates despite profit beat
- Earnings call transcript: Microvast Q2 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Microvast Q2 2025 slides: Revenue growth continues amid technology investments
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- Microvast Holdings announces departure of chief financial officer
- Microvast: Digs Deeper Into EU And China Battery Market - Strong Buy (MVST)
- Microvast vs. Arm Holdings: Which Tech Growth Stock is the Better Bet?
- Microvast stock falls after Grizzly report alleges fabricated business
- mvst stock hits 52-week high, reaching $4.34
- MVST stock touches 52-week high at $4.13 amid market rally
- MVST stock hits 52-week high at $3.48 amid soaring annual gains
- Microvast Stock Hits New 52-Week Highs: What's Going On? - Microvast Holdings (NASDAQ:MVST)
- Crude Oil Gains 3%; US Inflation Eases In April - Affimed (NASDAQ:AFMD), Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)
- Microvast Stock Rallies After Q1 Results: Here's Why - Microvast Holdings (NASDAQ:MVST)
1日のレンジ
3.32 3.51
1年のレンジ
0.15 4.72
- 以前の終値
- 3.36
- 始値
- 3.41
- 買値
- 3.44
- 買値
- 3.74
- 安値
- 3.32
- 高値
- 3.51
- 出来高
- 5.497 K
- 1日の変化
- 2.38%
- 1ヶ月の変化
- 33.33%
- 6ヶ月の変化
- 149.28%
- 1年の変化
- 1276.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K