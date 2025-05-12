クォートセクション
通貨 / MVST
株に戻る

MVST: Microvast Holdings Inc

3.44 USD 0.08 (2.38%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MVSTの今日の為替レートは、2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり3.32の安値と3.51の高値で取引されました。

Microvast Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MVST News

1日のレンジ
3.32 3.51
1年のレンジ
0.15 4.72
以前の終値
3.36
始値
3.41
買値
3.44
買値
3.74
安値
3.32
高値
3.51
出来高
5.497 K
1日の変化
2.38%
1ヶ月の変化
33.33%
6ヶ月の変化
149.28%
1年の変化
1276.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K