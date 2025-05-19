Devises / LNZA
LNZA: LanzaTech Global Inc
17.47 USD 3.03 (14.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LNZA a changé de -14.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.47 et à un maximum de 21.60.
Suivez la dynamique LanzaTech Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LNZA Nouvelles
- LanzaTech Global, Inc. (LNZA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- LanzaTech Revenue Drops 48% in Q2
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- LanzaTech announces 1-for-100 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LanzaTech Global stockholders approve key proposals at annual meeting
- LanzaTech secures £6.4 million UK grant for sustainable aviation fuel
- LanzaTech Global plans workforce reduction by August
- Sedron Appoints Geoff Trukenbrod as Chief Financial Officer
- lanzatech announces key agreements and leadership changes
- lanzatech amends stock purchase agreement, extends financing deadlines
- LanzaTech Advances Transformation with Leadership Changes and Cost Optimization Actions
- LanzaTech Announces First Quarter 2025 Financial Results
Range quotidien
17.47 21.60
Range Annuel
0.15 27.49
- Clôture Précédente
- 20.50
- Ouverture
- 21.38
- Bid
- 17.47
- Ask
- 17.77
- Plus Bas
- 17.47
- Plus Haut
- 21.60
- Volume
- 93
- Changement quotidien
- -14.78%
- Changement Mensuel
- -18.67%
- Changement à 6 Mois
- 7179.17%
- Changement Annuel
- 777.89%
20 septembre, samedi