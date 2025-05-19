CotationsSections
LNZA
LNZA: LanzaTech Global Inc

17.47 USD 3.03 (14.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LNZA a changé de -14.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.47 et à un maximum de 21.60.

Suivez la dynamique LanzaTech Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.47 21.60
Range Annuel
0.15 27.49
Clôture Précédente
20.50
Ouverture
21.38
Bid
17.47
Ask
17.77
Plus Bas
17.47
Plus Haut
21.60
Volume
93
Changement quotidien
-14.78%
Changement Mensuel
-18.67%
Changement à 6 Mois
7179.17%
Changement Annuel
777.89%
