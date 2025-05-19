通貨 / LNZA
LNZA: LanzaTech Global Inc
20.50 USD 1.67 (8.87%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LNZAの今日の為替レートは、8.87%変化しました。日中、通貨は1あたり19.20の安値と20.69の高値で取引されました。
LanzaTech Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LNZA News
- LanzaTech Global, Inc. (LNZA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- LanzaTech Revenue Drops 48% in Q2
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- LanzaTech announces 1-for-100 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LanzaTech Global stockholders approve key proposals at annual meeting
- LanzaTech secures £6.4 million UK grant for sustainable aviation fuel
- LanzaTech Global plans workforce reduction by August
- Sedron Appoints Geoff Trukenbrod as Chief Financial Officer
- lanzatech announces key agreements and leadership changes
- lanzatech amends stock purchase agreement, extends financing deadlines
- LanzaTech Advances Transformation with Leadership Changes and Cost Optimization Actions
- LanzaTech Announces First Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
19.20 20.69
1年のレンジ
0.15 27.49
- 以前の終値
- 18.83
- 始値
- 19.20
- 買値
- 20.50
- 買値
- 20.80
- 安値
- 19.20
- 高値
- 20.69
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- 8.87%
- 1ヶ月の変化
- -4.56%
- 6ヶ月の変化
- 8441.67%
- 1年の変化
- 930.15%
