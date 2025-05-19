Валюты / LNZA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LNZA: LanzaTech Global Inc
19.20 USD 0.82 (4.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LNZA за сегодня изменился на -4.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.12, а максимальная — 19.63.
Следите за динамикой LanzaTech Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LNZA
- LanzaTech Global, Inc. (LNZA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- LanzaTech Revenue Drops 48% in Q2
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- LanzaTech announces 1-for-100 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LanzaTech Global stockholders approve key proposals at annual meeting
- LanzaTech secures £6.4 million UK grant for sustainable aviation fuel
- LanzaTech Global plans workforce reduction by August
- Sedron Appoints Geoff Trukenbrod as Chief Financial Officer
- lanzatech announces key agreements and leadership changes
- lanzatech amends stock purchase agreement, extends financing deadlines
- LanzaTech Advances Transformation with Leadership Changes and Cost Optimization Actions
- LanzaTech Announces First Quarter 2025 Financial Results
Дневной диапазон
19.12 19.63
Годовой диапазон
0.15 27.49
- Предыдущее закрытие
- 20.02
- Open
- 19.63
- Bid
- 19.20
- Ask
- 19.50
- Low
- 19.12
- High
- 19.63
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -4.10%
- Месячное изменение
- -10.61%
- 6-месячное изменение
- 7900.00%
- Годовое изменение
- 864.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.