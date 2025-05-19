КотировкиРазделы
LNZA
LNZA: LanzaTech Global Inc

19.20 USD 0.82 (4.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LNZA за сегодня изменился на -4.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.12, а максимальная — 19.63.

Дневной диапазон
19.12 19.63
Годовой диапазон
0.15 27.49
Предыдущее закрытие
20.02
Open
19.63
Bid
19.20
Ask
19.50
Low
19.12
High
19.63
Объем
7
Дневное изменение
-4.10%
Месячное изменение
-10.61%
6-месячное изменение
7900.00%
Годовое изменение
864.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.