货币 / LNZA
LNZA: LanzaTech Global Inc
19.87 USD 0.67 (3.49%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LNZA汇率已更改3.49%。当日，交易品种以低点19.87和高点19.87进行交易。
关注LanzaTech Global Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LNZA新闻
- LanzaTech Global, Inc. (LNZA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- LanzaTech Revenue Drops 48% in Q2
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- LanzaTech announces 1-for-100 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LanzaTech Global stockholders approve key proposals at annual meeting
- LanzaTech secures £6.4 million UK grant for sustainable aviation fuel
- LanzaTech Global plans workforce reduction by August
- Sedron Appoints Geoff Trukenbrod as Chief Financial Officer
- lanzatech announces key agreements and leadership changes
- lanzatech amends stock purchase agreement, extends financing deadlines
- LanzaTech Advances Transformation with Leadership Changes and Cost Optimization Actions
- LanzaTech Announces First Quarter 2025 Financial Results
日范围
19.87 19.87
年范围
0.15 27.49
- 前一天收盘价
- 19.20
- 开盘价
- 19.87
- 卖价
- 19.87
- 买价
- 20.17
- 最低价
- 19.87
- 最高价
- 19.87
- 交易量
- 1
- 日变化
- 3.49%
- 月变化
- -7.50%
- 6个月变化
- 8179.17%
- 年变化
- 898.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值