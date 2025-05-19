FiyatlarBölümler
Dövizler / LNZA
LNZA: LanzaTech Global Inc

17.47 USD 3.03 (14.78%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LNZA fiyatı bugün -14.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.47 ve Yüksek fiyatı olarak 21.60 aralığında işlem gördü.

LanzaTech Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.47 21.60
Yıllık aralık
0.15 27.49
Önceki kapanış
20.50
Açılış
21.38
Satış
17.47
Alış
17.77
Düşük
17.47
Yüksek
21.60
Hacim
93
Günlük değişim
-14.78%
Aylık değişim
-18.67%
6 aylık değişim
7179.17%
Yıllık değişim
777.89%
21 Eylül, Pazar