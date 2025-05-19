Dövizler / LNZA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LNZA: LanzaTech Global Inc
17.47 USD 3.03 (14.78%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LNZA fiyatı bugün -14.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.47 ve Yüksek fiyatı olarak 21.60 aralığında işlem gördü.
LanzaTech Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNZA haberleri
- LanzaTech Global, Inc. (LNZA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- LanzaTech Revenue Drops 48% in Q2
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- LanzaTech announces 1-for-100 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LanzaTech Global stockholders approve key proposals at annual meeting
- LanzaTech secures £6.4 million UK grant for sustainable aviation fuel
- LanzaTech Global plans workforce reduction by August
- Sedron Appoints Geoff Trukenbrod as Chief Financial Officer
- lanzatech announces key agreements and leadership changes
- lanzatech amends stock purchase agreement, extends financing deadlines
- LanzaTech Advances Transformation with Leadership Changes and Cost Optimization Actions
- LanzaTech Announces First Quarter 2025 Financial Results
Günlük aralık
17.47 21.60
Yıllık aralık
0.15 27.49
- Önceki kapanış
- 20.50
- Açılış
- 21.38
- Satış
- 17.47
- Alış
- 17.77
- Düşük
- 17.47
- Yüksek
- 21.60
- Hacim
- 93
- Günlük değişim
- -14.78%
- Aylık değişim
- -18.67%
- 6 aylık değişim
- 7179.17%
- Yıllık değişim
- 777.89%
21 Eylül, Pazar