Währungen / LNZA
LNZA: LanzaTech Global Inc
20.50 USD 1.67 (8.87%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNZA hat sich für heute um 8.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.20 bis zu einem Hoch von 20.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die LanzaTech Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.20 20.69
Jahresspanne
0.15 27.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.83
- Eröffnung
- 19.20
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Tief
- 19.20
- Hoch
- 20.69
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 8.87%
- Monatsänderung
- -4.56%
- 6-Monatsänderung
- 8441.67%
- Jahresänderung
- 930.15%
