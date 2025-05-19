KurseKategorien
LNZA: LanzaTech Global Inc

20.50 USD 1.67 (8.87%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNZA hat sich für heute um 8.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.20 bis zu einem Hoch von 20.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die LanzaTech Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.20 20.69
Jahresspanne
0.15 27.49
Vorheriger Schlusskurs
18.83
Eröffnung
19.20
Bid
20.50
Ask
20.80
Tief
19.20
Hoch
20.69
Volumen
18
Tagesänderung
8.87%
Monatsänderung
-4.56%
6-Monatsänderung
8441.67%
Jahresänderung
930.15%
