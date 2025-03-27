Devises / DRMA
DRMA: Dermata Therapeutics Inc
5.43 USD 0.33 (5.73%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DRMA a changé de -5.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.42 et à un maximum de 5.77.
Suivez la dynamique Dermata Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DRMA Nouvelles
- Dermata shifts focus to OTC skin care products, abandons prescription drug
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Dermata Therapeutics to implement 1-for-10 reverse stock split on August 1
- Dermata Therapeutics shareholders approve reverse stock split and key proposals
- Dermata Therapeutics receives extension from Nasdaq panel to meet minimum bid price
- Dermata stock hits 52-week low at $0.69 amid market challenges
- Maxim Group cuts Dermata Therapeutics target to $3
- Dermata Therapeutics Provides Corporate Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nano-Cap Dermata Therapeutics Unveils Positive Data From Once Weekly Drug Study For Acne - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Range quotidien
5.42 5.77
Range Annuel
0.57 6.88
- Clôture Précédente
- 5.76
- Ouverture
- 5.74
- Bid
- 5.43
- Ask
- 5.73
- Plus Bas
- 5.42
- Plus Haut
- 5.77
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- -5.73%
- Changement Mensuel
- -4.74%
- Changement à 6 Mois
- 380.53%
- Changement Annuel
- 237.27%
20 septembre, samedi