통화 / DRMA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DRMA: Dermata Therapeutics Inc
5.43 USD 0.33 (5.73%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DRMA 환율이 오늘 -5.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.42이고 고가는 5.77이었습니다.
Dermata Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRMA News
- Dermata shifts focus to OTC skin care products, abandons prescription drug
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Dermata Therapeutics to implement 1-for-10 reverse stock split on August 1
- Dermata Therapeutics shareholders approve reverse stock split and key proposals
- Dermata Therapeutics receives extension from Nasdaq panel to meet minimum bid price
- Dermata stock hits 52-week low at $0.69 amid market challenges
- Maxim Group cuts Dermata Therapeutics target to $3
- Dermata Therapeutics Provides Corporate Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nano-Cap Dermata Therapeutics Unveils Positive Data From Once Weekly Drug Study For Acne - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
일일 변동 비율
5.42 5.77
년간 변동
0.57 6.88
- 이전 종가
- 5.76
- 시가
- 5.74
- Bid
- 5.43
- Ask
- 5.73
- 저가
- 5.42
- 고가
- 5.77
- 볼륨
- 45
- 일일 변동
- -5.73%
- 월 변동
- -4.74%
- 6개월 변동
- 380.53%
- 년간 변동율
- 237.27%
20 9월, 토요일