DRMA: Dermata Therapeutics Inc
5.99 USD 0.56 (10.31%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
DRMA exchange rate has changed by 10.31% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 5.54 and at a high of 6.22.
Follow Dermata Therapeutics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
DRMA News
- Dermata shifts focus to OTC skin care products, abandons prescription drug
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Dermata Therapeutics to implement 1-for-10 reverse stock split on August 1
- Dermata Therapeutics shareholders approve reverse stock split and key proposals
- Dermata Therapeutics receives extension from Nasdaq panel to meet minimum bid price
- Dermata stock hits 52-week low at $0.69 amid market challenges
- Maxim Group cuts Dermata Therapeutics target to $3
- Dermata Therapeutics Provides Corporate Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nano-Cap Dermata Therapeutics Unveils Positive Data From Once Weekly Drug Study For Acne - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Daily Range
5.54 6.22
Year Range
0.57 6.88
- Previous Close
- 5.43
- Open
- 5.62
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.54
- High
- 6.22
- Volume
- 297
- Daily Change
- 10.31%
- Month Change
- 5.09%
- 6 Months Change
- 430.09%
- Year Change
- 272.05%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev