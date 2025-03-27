Währungen / DRMA
DRMA: Dermata Therapeutics Inc
5.74 USD 0.02 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRMA hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.69 bis zu einem Hoch von 5.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dermata Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.69 5.77
Jahresspanne
0.57 6.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.76
- Eröffnung
- 5.74
- Bid
- 5.74
- Ask
- 6.04
- Tief
- 5.69
- Hoch
- 5.77
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 0.70%
- 6-Monatsänderung
- 407.96%
- Jahresänderung
- 256.52%
