DRMA: Dermata Therapeutics Inc
5.43 USD 0.33 (5.73%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRMA ha avuto una variazione del -5.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.42 e ad un massimo di 5.77.
Segui le dinamiche di Dermata Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DRMA News
Intervallo Giornaliero
5.42 5.77
Intervallo Annuale
0.57 6.88
- Chiusura Precedente
- 5.76
- Apertura
- 5.74
- Bid
- 5.43
- Ask
- 5.73
- Minimo
- 5.42
- Massimo
- 5.77
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -5.73%
- Variazione Mensile
- -4.74%
- Variazione Semestrale
- 380.53%
- Variazione Annuale
- 237.27%
21 settembre, domenica