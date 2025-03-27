Валюты / DRMA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DRMA: Dermata Therapeutics Inc
5.99 USD 0.56 (10.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRMA за сегодня изменился на 10.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.54, а максимальная — 6.22.
Следите за динамикой Dermata Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DRMA
- Dermata shifts focus to OTC skin care products, abandons prescription drug
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Dermata Therapeutics to implement 1-for-10 reverse stock split on August 1
- Dermata Therapeutics shareholders approve reverse stock split and key proposals
- Dermata Therapeutics receives extension from Nasdaq panel to meet minimum bid price
- Dermata stock hits 52-week low at $0.69 amid market challenges
- Maxim Group cuts Dermata Therapeutics target to $3
- Dermata Therapeutics Provides Corporate Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nano-Cap Dermata Therapeutics Unveils Positive Data From Once Weekly Drug Study For Acne - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Дневной диапазон
5.54 6.22
Годовой диапазон
0.57 6.88
- Предыдущее закрытие
- 5.43
- Open
- 5.62
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.54
- High
- 6.22
- Объем
- 297
- Дневное изменение
- 10.31%
- Месячное изменение
- 5.09%
- 6-месячное изменение
- 430.09%
- Годовое изменение
- 272.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.