Dövizler / DRMA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DRMA: Dermata Therapeutics Inc
5.43 USD 0.33 (5.73%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRMA fiyatı bugün -5.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.42 ve Yüksek fiyatı olarak 5.77 aralığında işlem gördü.
Dermata Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRMA haberleri
- Dermata shifts focus to OTC skin care products, abandons prescription drug
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Dermata Therapeutics to implement 1-for-10 reverse stock split on August 1
- Dermata Therapeutics shareholders approve reverse stock split and key proposals
- Dermata Therapeutics receives extension from Nasdaq panel to meet minimum bid price
- Dermata stock hits 52-week low at $0.69 amid market challenges
- Maxim Group cuts Dermata Therapeutics target to $3
- Dermata Therapeutics Provides Corporate Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nano-Cap Dermata Therapeutics Unveils Positive Data From Once Weekly Drug Study For Acne - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Günlük aralık
5.42 5.77
Yıllık aralık
0.57 6.88
- Önceki kapanış
- 5.76
- Açılış
- 5.74
- Satış
- 5.43
- Alış
- 5.73
- Düşük
- 5.42
- Yüksek
- 5.77
- Hacim
- 45
- Günlük değişim
- -5.73%
- Aylık değişim
- -4.74%
- 6 aylık değişim
- 380.53%
- Yıllık değişim
- 237.27%
21 Eylül, Pazar