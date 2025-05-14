Devises / CDXS
CDXS: Codexis Inc
2.45 USD 0.04 (1.61%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CDXS a changé de -1.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.40 et à un maximum de 2.50.
Suivez la dynamique Codexis Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CDXS Nouvelles
- Codexis at Cantor Global Healthcare: Scaling siRNA Production
- Benchmark reiterates Hold rating on Codexis stock after Q2 results
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock amid strong business outlook
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Codexis stock, maintains $11 price target
- Codexis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CDXS)
- Codexis, Inc. (CDXS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Codexis Q2 2025 beats EPS expectations, stock surges
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Codexis earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Codexis Q2 2025 slides: revenue surges 91%, operating loss narrows significantly
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regeneron (REGN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock with $5 target
- Codexis earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Codexis May 2025 presentation slides: RNA manufacturing pivot targets path to profitability
Range quotidien
2.40 2.50
Range Annuel
1.90 6.08
- Clôture Précédente
- 2.49
- Ouverture
- 2.50
- Bid
- 2.45
- Ask
- 2.75
- Plus Bas
- 2.40
- Plus Haut
- 2.50
- Volume
- 1.333 K
- Changement quotidien
- -1.61%
- Changement Mensuel
- -9.26%
- Changement à 6 Mois
- -9.59%
- Changement Annuel
- -20.45%
