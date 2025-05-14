Währungen / CDXS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CDXS: Codexis Inc
2.44 USD 0.05 (2.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDXS hat sich für heute um -2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.42 bis zu einem Hoch von 2.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Codexis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDXS News
- Codexis at Cantor Global Healthcare: Scaling siRNA Production
- Benchmark reiterates Hold rating on Codexis stock after Q2 results
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock amid strong business outlook
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Codexis stock, maintains $11 price target
- Codexis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CDXS)
- Codexis, Inc. (CDXS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Codexis Q2 2025 beats EPS expectations, stock surges
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Codexis earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Codexis Q2 2025 slides: revenue surges 91%, operating loss narrows significantly
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regeneron (REGN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock with $5 target
- Codexis earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Codexis May 2025 presentation slides: RNA manufacturing pivot targets path to profitability
Tagesspanne
2.42 2.50
Jahresspanne
1.90 6.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.49
- Eröffnung
- 2.50
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- Tief
- 2.42
- Hoch
- 2.50
- Volumen
- 124
- Tagesänderung
- -2.01%
- Monatsänderung
- -9.63%
- 6-Monatsänderung
- -9.96%
- Jahresänderung
- -20.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K