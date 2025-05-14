Moedas / CDXS
CDXS: Codexis Inc
2.35 USD 0.14 (5.62%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDXS para hoje mudou para -5.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.34 e o mais alto foi 2.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Codexis Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CDXS Notícias
- Codexis at Cantor Global Healthcare: Scaling siRNA Production
- Benchmark reiterates Hold rating on Codexis stock after Q2 results
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock amid strong business outlook
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Codexis stock, maintains $11 price target
- Codexis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CDXS)
- Codexis, Inc. (CDXS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Codexis Q2 2025 beats EPS expectations, stock surges
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Codexis earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Codexis Q2 2025 slides: revenue surges 91%, operating loss narrows significantly
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regeneron (REGN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock with $5 target
- Codexis earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Codexis May 2025 presentation slides: RNA manufacturing pivot targets path to profitability
Faixa diária
2.34 2.50
Faixa anual
1.90 6.08
- Fechamento anterior
- 2.49
- Open
- 2.50
- Bid
- 2.35
- Ask
- 2.65
- Low
- 2.34
- High
- 2.50
- Volume
- 1.015 K
- Mudança diária
- -5.62%
- Mudança mensal
- -12.96%
- Mudança de 6 meses
- -13.28%
- Mudança anual
- -23.70%
