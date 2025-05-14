通貨 / CDXS
CDXS: Codexis Inc
2.49 USD 0.14 (5.96%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CDXSの今日の為替レートは、5.96%変化しました。日中、通貨は1あたり2.35の安値と2.50の高値で取引されました。
Codexis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.35 2.50
1年のレンジ
1.90 6.08
- 以前の終値
- 2.35
- 始値
- 2.35
- 買値
- 2.49
- 買値
- 2.79
- 安値
- 2.35
- 高値
- 2.50
- 出来高
- 1.066 K
- 1日の変化
- 5.96%
- 1ヶ月の変化
- -7.78%
- 6ヶ月の変化
- -8.12%
- 1年の変化
- -19.16%
