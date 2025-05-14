통화 / CDXS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CDXS: Codexis Inc
2.45 USD 0.04 (1.61%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CDXS 환율이 오늘 -1.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.40이고 고가는 2.50이었습니다.
Codexis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDXS News
- Codexis at Cantor Global Healthcare: Scaling siRNA Production
- Benchmark reiterates Hold rating on Codexis stock after Q2 results
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock amid strong business outlook
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Codexis stock, maintains $11 price target
- Codexis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CDXS)
- Codexis, Inc. (CDXS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Codexis Q2 2025 beats EPS expectations, stock surges
- Codexis (CDXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Codexis earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Codexis Q2 2025 slides: revenue surges 91%, operating loss narrows significantly
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Regeneron (REGN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stifel maintains Buy rating on Codexis stock with $5 target
- Codexis earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Codexis May 2025 presentation slides: RNA manufacturing pivot targets path to profitability
일일 변동 비율
2.40 2.50
년간 변동
1.90 6.08
- 이전 종가
- 2.49
- 시가
- 2.50
- Bid
- 2.45
- Ask
- 2.75
- 저가
- 2.40
- 고가
- 2.50
- 볼륨
- 1.333 K
- 일일 변동
- -1.61%
- 월 변동
- -9.26%
- 6개월 변동
- -9.59%
- 년간 변동율
- -20.45%
20 9월, 토요일