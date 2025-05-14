QuotazioniSezioni
Valute / CDXS
Tornare a Azioni

CDXS: Codexis Inc

2.45 USD 0.04 (1.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDXS ha avuto una variazione del -1.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.50.

Segui le dinamiche di Codexis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDXS News

Intervallo Giornaliero
2.40 2.50
Intervallo Annuale
1.90 6.08
Chiusura Precedente
2.49
Apertura
2.50
Bid
2.45
Ask
2.75
Minimo
2.40
Massimo
2.50
Volume
1.333 K
Variazione giornaliera
-1.61%
Variazione Mensile
-9.26%
Variazione Semestrale
-9.59%
Variazione Annuale
-20.45%
21 settembre, domenica