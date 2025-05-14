Valute / CDXS
CDXS: Codexis Inc
2.45 USD 0.04 (1.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDXS ha avuto una variazione del -1.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.50.
Segui le dinamiche di Codexis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.40 2.50
Intervallo Annuale
1.90 6.08
- Chiusura Precedente
- 2.49
- Apertura
- 2.50
- Bid
- 2.45
- Ask
- 2.75
- Minimo
- 2.40
- Massimo
- 2.50
- Volume
- 1.333 K
- Variazione giornaliera
- -1.61%
- Variazione Mensile
- -9.26%
- Variazione Semestrale
- -9.59%
- Variazione Annuale
- -20.45%
21 settembre, domenica